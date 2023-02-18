Zakaria Kiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Kiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Kiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Kiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Kiani 22 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Kiani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Kiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Kiani'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Kiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Kiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Kiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Kiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2018 yılında Nahdat Zemamra

7 Kasım 2020 yılında Wydad AC

31 Ocak 2022 yılında Berrechid

31 Temmuz 2022 yılında Ittihad Tanger

Zakaria Kiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Kiani şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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