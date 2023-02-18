Yassine Dihaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Dihaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Dihaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Dihaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Dihaz 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Yassine Dihaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Dihaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Dihaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Dihaz'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yassine Dihaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Dihaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Dihaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Dihaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Yassine Dihaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Dihaz şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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