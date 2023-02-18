Jawad Ghabra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jawad Ghabra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jawad Ghabra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jawad Ghabra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jawad Ghabra 9 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jawad Ghabra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jawad Ghabra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jawad Ghabra'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jawad Ghabra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jawad Ghabra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jawad Ghabra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jawad Ghabra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2022 yılında Ittihad Tanger

Jawad Ghabra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jawad Ghabra şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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