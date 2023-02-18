Hatim El Ouahabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatim El Ouahabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatim El Ouahabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatim El Ouahabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatim El Ouahabi 3 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatim El Ouahabi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hatim El Ouahabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Hatim El Ouahabi'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hatim El Ouahabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hatim El Ouahabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hatim El Ouahabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatim El Ouahabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ittihad Tanger

Hatim El Ouahabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatim El Ouahabi şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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