Faouzi Abdoul Mutalib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faouzi Abdoul Mutalib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faouzi Abdoul Mutalib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faouzi Abdoul Mutalib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faouzi Abdoul Mutalib 19 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faouzi Abdoul Mutalib Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faouzi Abdoul Mutalib, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Faouzi Abdoul Mutalib'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faouzi Abdoul Mutalib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faouzi Abdoul Mutalib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faouzi Abdoul Mutalib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faouzi Abdoul Mutalib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Tanger

Faouzi Abdoul Mutalib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faouzi Abdoul Mutalib şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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