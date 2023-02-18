Abdellatif Noussir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellatif Noussir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellatif Noussir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellatif Noussir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellatif Noussir 20 Şubat 1990 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد اللطيف نصير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellatif Noussir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdellatif Noussir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 14 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdellatif Noussir'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdellatif Noussir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellatif Noussir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdellatif Noussir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellatif Noussir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2008 yılında MAS Fes

1 Temmuz 2010 yılında FUS Rabat

11 Eylül 2012 yılında MAS Fes

11 Ağu 2014 yılında Wydad AC

5 Şubat 2021 yılında Moghreb Tétouan

14 Ağu 2021 yılında Ittihad Tanger

Abdellatif Noussir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellatif Noussir şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdellatif Noussir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MAS Fès

Fas takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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