Saber Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saber Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saber Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saber Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saber Yazidi 1 Ağu 2001 tarihinde Tangier şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saber Yazidi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saber Yazidi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Saber Yazidi'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saber Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saber Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saber Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saber Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Saber Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saber Yazidi şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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