Mohsine Moutaouali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsine Moutaouali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsine Moutaouali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsine Moutaouali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsine Moutaouali 3 Mart 1986 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محسن متولي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsine Moutaouali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOPSPORT Group yapmaktadır. Mohsine Moutaouali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohsine Moutaouali'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohsine Moutaouali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsine Moutaouali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohsine Moutaouali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsine Moutaouali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Raja Casablanca

18 Temmuz 2011 yılında Emirates Club

30 Haziran 2012 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2014 yılında Al-Wakrah SC

7 Eylül 2017 yılında Al-Rayyan SC

4 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2019 yılında Raja Casablanca

18 Ağu 2022 yılında Al-Ahly Tripoli

22 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Mohsine Moutaouali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsine Moutaouali şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohsine Moutaouali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Raja Club Athletic

Fas takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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