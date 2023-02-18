Mohamed Said Bouksyr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Said Bouksyr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Said Bouksyr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Said Bouksyr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Said Bouksyr 28 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Said Bouksyr Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Said Bouksyr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Said Bouksyr'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Said Bouksyr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Said Bouksyr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Said Bouksyr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Said Bouksyr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2022 yılında Ittihad Tanger

Mohamed Said Bouksyr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Said Bouksyr şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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