Ahmed Chentouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Chentouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Chentouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Chentouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Chentouf 5 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Chentouf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Chentouf, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Chentouf'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Chentouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Chentouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Chentouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Chentouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ittihad Tanger

5 Ağu 2021 yılında Hassania

27 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Ahmed Chentouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Chentouf şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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