Mahmoud El Kayssoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Kayssoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Kayssoumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Kayssoumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Kayssoumi 22 Şubat 2002 tarihinde Tangier şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Kayssoumi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primarelli Sports yapmaktadır. Mahmoud El Kayssoumi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Kayssoumi'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Kayssoumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Kayssoumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Kayssoumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Kayssoumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Mahmoud El Kayssoumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Kayssoumi şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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