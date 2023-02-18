Gaya Merbah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaya Merbah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaya Merbah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaya Merbah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaya Merbah 22 Temmuz 1994 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da قايا مرباح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaya Merbah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Gaya Merbah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaya Merbah'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaya Merbah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaya Merbah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaya Merbah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaya Merbah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NARB Reghaïa

1 Temmuz 2013 yılında JS Kabylie U21

1 Temmuz 2014 yılında RC Kouba

1 Temmuz 2015 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2016 yılında NA Hussein Dey

19 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

22 Ocak 2022 yılında Raja Casablanca

31 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

30 Haziran 2023 yılında Raja Casablanca

Gaya Merbah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaya Merbah şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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