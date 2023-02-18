Badreddine Bakkali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Bakkali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badreddine Bakkali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badreddine Bakkali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badreddine Bakkali 8 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badreddine Bakkali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Badreddine Bakkali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Badreddine Bakkali'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Badreddine Bakkali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badreddine Bakkali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badreddine Bakkali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badreddine Bakkali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Badreddine Bakkali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badreddine Bakkali şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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