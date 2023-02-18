Abdou Atchabao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Atchabao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdou Atchabao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdou Atchabao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdou Atchabao 7 Kasım 1990 tarihinde Dapaong şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gabon,Togo uyrukludur.Gerçek adı da Abdou Djamilou Atchabao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdou Atchabao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 28 CSM yapmaktadır. Abdou Atchabao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdou Atchabao'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdou Atchabao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdou Atchabao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdou Atchabao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdou Atchabao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CF Mounana

29 Ağu 2019 yılında Nahdat Zemamra

8 Eylül 2021 yılında FAR Rabat

31 Ocak 2022 yılında MAS Fes

9 Eylül 2022 yılında Ittihad Tanger

Abdou Atchabao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdou Atchabao şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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