Abdou Atchabao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Atchabao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdou Atchabao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdou Atchabao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdou Atchabao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Atchabao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdou Atchabao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdou Atchabao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdou Atchabao 7 Kasım 1990 tarihinde Dapaong şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gabon,Togo uyrukludur.Gerçek adı da Abdou Djamilou Atchabao şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdou Atchabao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 28 CSM yapmaktadır. Abdou Atchabao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdou Atchabao'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdou Atchabaoboyu ve yaşı kaç

Abdou Atchabao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdou Atchabao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdou Atchabao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdou Atchabao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CF Mounana

29 Ağu 2019 yılında Nahdat Zemamra

8 Eylül 2021 yılında FAR Rabat

31 Ocak 2022 yılında MAS Fes

9 Eylül 2022 yılında Ittihad Tanger

Abdou Atchabao kimdir

Abdou Atchabao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdou Atchabao şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdou Atchabao nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
İsmail Mihrab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mihrab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Mihrab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mihrab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Regis Baha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Baha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Regis Baha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Regis Baha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub Ballouchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ballouchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub Ballouchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ballouchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Marcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Marcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Marcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Marcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Bakanlar Osmaniye'de açıklamada bulundu! Hasar tespit çalışmaları ve yeni konut seferberliği hakkında açıklama yaptılar!
Bakanlar Osmaniye'de açıklamada bulundu! Hasar tespit çalışmaları ve yeni konut seferberliği hakkında açıklama yaptılar!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!