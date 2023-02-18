İsmail Laghzali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Laghzali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Laghzali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Laghzali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Laghzali 12 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Laghzali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Laghzali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Laghzali'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmail Laghzali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Laghzali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Laghzali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Laghzali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2022 yılında Ittihad Tanger

İsmail Laghzali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Laghzali şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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