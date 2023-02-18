Oussama Al Aiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Al Aiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Al Aiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Al Aiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Al Aiz 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Al Aiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Al Aiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Oussama Al Aiz'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Al Aiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Al Aiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Al Aiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Al Aiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Ittihad Tanger

Oussama Al Aiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Al Aiz şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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