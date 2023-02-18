Mouhcine Rabja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhcine Rabja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mouhcine Rabja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mouhcine Rabja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mouhcine Rabja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhcine Rabja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhcine Rabja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhcine Rabja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhcine Rabja 6 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محسن ربجة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhcine Rabja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Mouhcine Rabja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mouhcine Rabja'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mouhcine Rabjaboyu ve yaşı kaç

Mouhcine Rabja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouhcine Rabja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Mouhcine Rabja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhcine Rabja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Wydad Fes

12 Ocak 2017 yılında MAS Fes

1 Temmuz 2018 yılında Kénitra

1 Ağu 2019 yılında Rapide Oued Zem

16 Ocak 2020 yılında Nahdat Zemamra

30 Kasım 2020 yılında TAS Casablanca

14 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

31 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

30 Haziran 2023 yılında Difaâ El Jadida

Mouhcine Rabja kimdir

Mouhcine Rabja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhcine Rabja şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Mouhcine Rabja nereli

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