4 yıllık bölümler arasında yer alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çizgi Film ve Animasyon bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 313,0038 269.673 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 417,6813 10.923 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 23+0 / 23 307,7332 302.057 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 304,1915 325.102 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 391,4344 31.146 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 260,2180 706.352 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 323,5788 212.829 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 373,5810 56.484 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 402,0874 20.895 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 39+0 / 39 289,4315 433.595 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 377,8381 49.379 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 27+0 / 27 236,4428 973.848 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 411,7331 14.113 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 333,5271 168.205 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 262,9483 677.977 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 340,4667 141.990 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 393,1117 29.350 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 278,1139 530.224 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 418,9113 10.382 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 37+0 / 37 282,5771 490.580 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 272,8321 579.665

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.