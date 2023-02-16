4 yıllık bölümler arasında yer alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çizgi Film ve Animasyon bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|313,0038
|269.673
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|417,6813
|10.923
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|23+0 / 23
|307,7332
|302.057
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|304,1915
|325.102
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|391,4344
|31.146
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|260,2180
|706.352
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|323,5788
|212.829
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|373,5810
|56.484
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|402,0874
|20.895
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|39+0 / 39
|289,4315
|433.595
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|377,8381
|49.379
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|27+0 / 27
|236,4428
|973.848
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|411,7331
|14.113
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|333,5271
|168.205
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|262,9483
|677.977
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|340,4667
|141.990
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|393,1117
|29.350
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|278,1139
|530.224
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|418,9113
|10.382
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|37+0 / 37
|282,5771
|490.580
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|272,8321
|579.665
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.