(4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Çizgi Film ve Animasyon bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çizgi Film ve Animasyon bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20313,0038269.673
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5417,681310.923
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL23+0 / 23307,7332302.057
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2304,1915325.102
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5391,434431.146
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25260,2180706.352
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41323,5788212.829
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52373,581056.484
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7402,087420.895
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL39+0 / 39289,4315433.595
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8377,838149.379
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL27+0 / 27236,4428973.848
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7411,733114.113
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9333,5271168.205
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34262,9483677.977
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41340,4667141.990
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9393,111729.350
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51278,1139530.224
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7418,911310.382
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL37+0 / 37282,5771490.580
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3272,8321579.665

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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