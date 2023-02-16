4 yıllık bölümler arasında yer alan Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sanat Tarihi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sanat Tarihi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|231,8231
|1.026.061
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|230,8992
|1.036.632
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|317,3937
|244.773
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|324,5488
|208.100
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|315,3720
|255.985
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|353,8841
|99.933
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|342,7508
|133.821
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|286,6963
|455.687
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|183,6321
|1.446.173
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|234,0981
|1.000.594
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|215,4464
|1.205.016
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|275,8848
|550.699
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|276,2524
|547.296
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|223,4414
|1.120.236
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|231,3133
|1.031.979
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|306,1017
|312.534
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|292,7823
|407.073
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|330,9386
|179.007
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|253,3666
|781.007
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|229,3821
|1.053.737
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|356,8169
|92.079
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|240,8883
|922.360
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 38
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|352,8332
|102.732
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|380,4677
|45.373
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|184,3058
|1.443.222
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|265,4809
|652.101
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|221,9373
|1.136.869
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|363,7565
|75.574
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|273,9261
|569.119
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|395,5950
|26.794
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|283,1599
|485.518
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|224,3418
|1.110.262
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|205,5408
|1.299.175
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|180,9454
|1.456.907
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|275,5541
|553.745
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|232,3914
|1.019.799
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|261,4319
|693.628
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|241,6891
|913.212
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|285,1747
|468.408
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|245,1844
|873.136
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|208,2770
|1.274.845
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|221,6024
|1.140.558
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|236,5807
|972.263
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|224,1615
|1.112.295
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|253,3406
|781.307
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|208,0106
|1.277.294
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|236,1031
|977.711
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|209,9442
|1.259.117
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.