4 yıllık bölümler arasında yer alan Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sanat Tarihi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sanat Tarihi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 231,8231 1.026.061 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 230,8992 1.036.632 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 317,3937 244.773 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 324,5488 208.100 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 315,3720 255.985 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 353,8841 99.933 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sanat Tarihi (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 342,7508 133.821 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 286,6963 455.687 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 183,6321 1.446.173 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 234,0981 1.000.594 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 215,4464 1.205.016 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 275,8848 550.699 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 276,2524 547.296 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 223,4414 1.120.236 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 231,3133 1.031.979 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 306,1017 312.534 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 292,7823 407.073 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 330,9386 179.007 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 253,3666 781.007 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 229,3821 1.053.737 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 356,8169 92.079 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 240,8883 922.360 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 38 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 352,8332 102.732 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 380,4677 45.373 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 184,3058 1.443.222 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 16 Dolmadı Dolmadı Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 265,4809 652.101 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 221,9373 1.136.869 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 363,7565 75.574 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 273,9261 569.119 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 395,5950 26.794 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 283,1599 485.518 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 224,3418 1.110.262 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 205,5408 1.299.175 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 180,9454 1.456.907 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 275,5541 553.745 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 232,3914 1.019.799 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 261,4319 693.628 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 241,6891 913.212 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 285,1747 468.408 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 245,1844 873.136 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sanat Tarihi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 208,2770 1.274.845 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 221,6024 1.140.558 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 236,5807 972.263 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 224,1615 1.112.295 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 253,3406 781.307 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 208,0106 1.277.294 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 236,1031 977.711 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 209,9442 1.259.117

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.