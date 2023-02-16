(4 Yıllık) Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 2DolmadıDolmadı
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / ---------
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / ---------
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9455,19332.068
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL50+0 / 50289,0173436.869

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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