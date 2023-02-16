4 yıllık bölümler arasında yer alan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 455,1933 2.068 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklam Tasarımı ve İletişimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 50+0 / 50 289,0173 436.869

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.