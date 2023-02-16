4 yıllık bölümler arasında yer alan Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sanat ve Kültür Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|433,6125
|5.388
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|261,4508
|693.409
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|435,3689
|4.988
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|281,7187
|497.897
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|363,7783
|75.530
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.