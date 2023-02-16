4 yıllık bölümler arasında yer alan Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sanat ve Kültür Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 433,6125 5.388 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 261,4508 693.409 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 435,3689 4.988 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 281,7187 497.897 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sanat ve Kültür Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 363,7783 75.530

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.