4 yıllık bölümler arasında yer alan Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Medya ve İletişim bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Medya ve İletişim bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 381,6700 43.621 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 223,6048 1.118.400 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 424,7528 7.988 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 38 274,3928 564.722 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 337,4408 152.936

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.