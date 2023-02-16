4 yıllık bölümler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 369,3139 64.254 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 383,5079 40.990 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 372,6321 58.233 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 394,6358 27.778 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 408,7598 16.009 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 423,2629 8.523 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 380,6999 45.009 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 369,3099 64.258

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.