4 yıllık bölümler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|369,3139
|64.254
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|383,5079
|40.990
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|372,6321
|58.233
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|394,6358
|27.778
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|408,7598
|16.009
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|423,2629
|8.523
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|380,6999
|45.009
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+1 / 21
|369,3099
|64.258
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.