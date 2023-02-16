(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

YAYINLAMA
Google News
(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31322,5597217.822
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41309,9293288.490
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41330,3904181.368
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5372,802957.908
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25259,8006710.800
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7453,34902.241
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20355,232096.228
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL23+0 / 23286,0718460.960
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41314,7841259.366
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62353,2015101.781
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62337,8815151.254
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL55+2 / 57364,241874.515
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10358,003889.033
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10346,9151120.160
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10266,1139645.617
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL40+0 / 40250,6093811.884
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8247,1155851.234
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32228,30981.065.912
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62379,065447.496
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41350,1562110.398
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41325,6766202.747
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10339,1250146.777
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10237,1101966.176
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 2DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41333,8563166.863
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41356,021394.136
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5373,589856.467
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25245,3923870.774
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7457,57091.884
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42320,5903227.683
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11366,703469.446
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59247,5424846.491
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41340,2461142.786
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30308,2823298.670
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 28DolmadıDolmadı
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9488,8760446
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30388,195934.913
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24291,5092417.121
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41311,5474278.413
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52342,3011135.412
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41307,0740306.244
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52332,1053173.995
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8288,3245442.617
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 17DolmadıDolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15291,5105417.108
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30200,24281.343.799
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25300,2268352.327
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25190,60401.410.446
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8439,45614.174
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL36+0 / 36323,5349213.031
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12277,3974536.878

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Bakan Mahmut Özer duyurdu: 71 ilde okulların açılacağı tarih belli oldu
Son dakika | Bakan Mahmut Özer duyurdu: 71 ilde okulların açılacağı tarih belli oldu
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullara 1 Mart'a kadar ara verildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullara 1 Mart'a kadar ara verildi
Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?
Son dakika: Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak 2023? Üniversite tatil mi?
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer'den YKS ve LGS açıklaması
Son Haberler
Tomas Vaclik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vaclik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Vaclik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vaclik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Necati Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necati Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Necati Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necati Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anis Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anis Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartu Dinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Dinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartu Dinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartu Dinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Bakan Özer açıkladı: Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika | MEB duyurdu: 13 Şubat'a kadar olan elektronik sınavları ertelendi
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları