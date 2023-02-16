4 yıllık bölümler arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|322,5597
|217.822
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|309,9293
|288.490
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|330,3904
|181.368
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|372,8029
|57.908
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|259,8006
|710.800
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|453,3490
|2.241
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|355,2320
|96.228
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|23+0 / 23
|286,0718
|460.960
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|314,7841
|259.366
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|353,2015
|101.781
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|337,8815
|151.254
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|55+2 / 57
|364,2418
|74.515
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|358,0038
|89.033
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|346,9151
|120.160
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|266,1139
|645.617
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+0 / 40
|250,6093
|811.884
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|247,1155
|851.234
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|32+0 / 32
|228,3098
|1.065.912
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|379,0654
|47.496
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|350,1562
|110.398
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|325,6766
|202.747
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|339,1250
|146.777
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|237,1101
|966.176
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|333,8563
|166.863
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|356,0213
|94.136
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|373,5898
|56.467
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|245,3923
|870.774
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|457,5709
|1.884
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|42+0 / 42
|320,5903
|227.683
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|366,7034
|69.446
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|59+0 / 59
|247,5424
|846.491
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|340,2461
|142.786
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|308,2823
|298.670
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|488,8760
|446
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|388,1959
|34.913
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 24
|291,5092
|417.121
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|311,5474
|278.413
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|342,3011
|135.412
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|307,0740
|306.244
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|332,1053
|173.995
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|288,3245
|442.617
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|291,5105
|417.108
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|200,2428
|1.343.799
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|300,2268
|352.327
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|190,6040
|1.410.446
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|439,4561
|4.174
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|36+0 / 36
|323,5349
|213.031
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|277,3974
|536.878
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.