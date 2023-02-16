4 yıllık bölümler arasında yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 322,5597 217.822 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 309,9293 288.490 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 330,3904 181.368 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 372,8029 57.908 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 259,8006 710.800 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 453,3490 2.241 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 355,2320 96.228 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 23+0 / 23 286,0718 460.960 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 314,7841 259.366 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 353,2015 101.781 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 337,8815 151.254 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 55+2 / 57 364,2418 74.515 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 358,0038 89.033 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 346,9151 120.160 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 266,1139 645.617 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 40+0 / 40 250,6093 811.884 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 247,1155 851.234 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 228,3098 1.065.912 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 379,0654 47.496 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 350,1562 110.398 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 325,6766 202.747 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 339,1250 146.777 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 237,1101 966.176 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 333,8563 166.863 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 356,0213 94.136 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 373,5898 56.467 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 245,3923 870.774 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 457,5709 1.884 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 320,5903 227.683 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 366,7034 69.446 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 247,5424 846.491 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 340,2461 142.786 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 308,2823 298.670 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 28 Dolmadı Dolmadı Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 488,8760 446 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 388,1959 34.913 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 291,5092 417.121 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 311,5474 278.413 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 342,3011 135.412 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 307,0740 306.244 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 332,1053 173.995 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 288,3245 442.617 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 291,5105 417.108 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 200,2428 1.343.799 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 300,2268 352.327 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 190,6040 1.410.446 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 439,4561 4.174 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 36+0 / 36 323,5349 213.031 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 277,3974 536.878

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