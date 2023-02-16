4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarih Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarih Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarih Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tarih Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 353,3207 101.457 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 358,4480 87.889 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 386,8577 36.639 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 402,9305 20.199 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 398,9218 23.598 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 374,4329 55.068 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Tarih Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 354,9510 96.972

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.