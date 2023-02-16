4 yıllık bölümler arasında yer alan Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 240,9019 922.202 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 204,2358 1.310.450 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 206,8096 1.288.028 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 247,6733 845.006 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 32 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.