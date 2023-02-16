4 yıllık bölümler arasında yer alan Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|317,8542
|242.191
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|295,2722
|388.104
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|69+2 / 71
|301,0532
|346.444
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|282,1677
|494.040
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|232,5271
|1.018.269
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|223,4901
|1.119.698
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|35+1 / 36
|234,4824
|996.225
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|242,9117
|899.270
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|285,1162
|468.893
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|247,8189
|843.369
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|220,4438
|1.152.982
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|281,6753
|498.269
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|282,9817
|487.028
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|277,7110
|533.958
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|249,7984
|821.004
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.