4 yıllık bölümler arasında yer alan Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 317,8542 242.191 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 295,2722 388.104 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 69+2 / 71 301,0532 346.444 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 282,1677 494.040 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 232,5271 1.018.269 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 223,4901 1.119.698 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 35+1 / 36 234,4824 996.225 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 242,9117 899.270 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 285,1162 468.893 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 247,8189 843.369 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 220,4438 1.152.982 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 281,6753 498.269 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 282,9817 487.028 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 277,7110 533.958 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 249,7984 821.004

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.