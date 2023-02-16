4 yıllık bölümler arasında yer alan Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kültür ve İletişim Bilimleri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültür ve İletişim Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 37+1 / 38 438,3735 4.369 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültür ve İletişim Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 372,6581 58.178

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.