Ahmad Nasser Bahrooz Saqer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Nasser Bahrooz Saqer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Nasser Bahrooz Saqer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer 4 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmad Nasser Bahrooz Saqer'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Nasser Bahrooz Saqer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Nasser Bahrooz Saqer şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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