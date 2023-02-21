Fabio Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Lima 30 Haziran 1993 tarihinde Araçagi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fábio Virginio de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Lima Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Fabio Lima'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabio Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabiolima/

Fabio Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabio Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Icasa

1 Ocak 2012 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2012 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2013 yılında Atlético-GO

1 Mart 2013 yılında Vasco da Gama

1 Ekim 2013 yılında Atlético-GO

8 Temmuz 2014 yılında Al-Wasl

31 Aralık 2014 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2015 yılında Al-Wasl

Fabio Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Lima şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Fabio Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 9 gol atmıştır.

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