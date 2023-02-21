Faris Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Khalil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Khalil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Khalil 8 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Faris Khalil Mohamed Ahmed Al Marzooqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Khalil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Faris Khalil'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faris Khalil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Khalil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Khalil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Khalil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Al-Wasl

1 Şubat 2022 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Wasl

Faris Khalil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Khalil şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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