Faris Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faris Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faris Khalil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Faris Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faris Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Khalil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Khalil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Khalil 8 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Faris Khalil Mohamed Ahmed Al Marzooqi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Khalil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Faris Khalil'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faris Khalil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Khalil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Faris Khalil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Khalil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Al-Wasl

1 Şubat 2022 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Wasl

Faris Khalil kimdir

Faris Khalil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Khalil şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Faris Khalil nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Yao Jean Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yao Jean Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yao Jean Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yao Jean Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Al Balooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Balooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Al Balooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Balooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albek Gongapshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albek Gongapshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussain Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussain Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!