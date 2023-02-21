Naser Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naser Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naser Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naser Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naser Salem 2 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naser Salem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naser Salem'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naser Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naser Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naser Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naser Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wasl

Naser Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naser Salem şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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