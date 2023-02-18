Djamel Eddine Benlamri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djamel Eddine Benlamri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djamel Eddine Benlamri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djamel Eddine Benlamri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djamel Eddine Benlamri 25 Aralık 1989 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da جمال الدين بن العمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djamel Eddine Benlamri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djamel Eddine Benlamri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Djamel Eddine Benlamri'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djamel Eddine Benlamri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djamelbenlamri/

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Djamel Eddine Benlamri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djamel Eddine Benlamri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Djamel Eddine Benlamri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djamel Eddine Benlamri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2012 yılında JS Kabylie

2 Temmuz 2015 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shabab

5 Ekim 2020 yılında Olimpik Lyon

13 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

27 Ocak 2023 yılında Wydad AC

Djamel Eddine Benlamri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djamel Eddine Benlamri şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Djamel Eddine Benlamri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 4 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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