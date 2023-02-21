Mohamed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ali 16 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ali Ahmed Mohamed Qayoudhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Ali'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ali şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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