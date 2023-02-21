Mohamed Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdulrahman 4 Şubat 1989 tarihinde Al-Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdulrahman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdulrahman'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Ain FC

27 Eylül 2021 yılında Al-Wasl

Mohamed Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdulrahman şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Abdulrahman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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