Omar Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Abdulrahman 20 Eylül 1991 tarihinde Al-Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Yemen uyrukludur.Gerçek adı da Omar Abdulrahman Ahmed Al-Raqi Al-Amoudi/ عمر عبد الرحمن أحمد الراقي العمودي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Abdulrahman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2eleven Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Abdulrahman'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Abdulrahman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amoory10/

Omar Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Al-Ain FC U17

1 Temmuz 2006 yılında Al-Ain FC U18

1 Ocak 2007 yılında Al-Ain FC U19

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ain Reserve

1 Temmuz 2008 yılında Al-Ain FC

9 Ağustos 2018 yılında Al-Hilal SFC

8 Ağustos 2019 yılında Al-Jazira

10 Şubat 2021 yılında Shabab Al-Ahli

10 Haziran 2022 yılında Al-Wasl

Omar Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Abdulrahman şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Abdulrahman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Hilal SFC (2000-2005), Al-Ain FC (2006-2008)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 11 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U20 takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri Olimpiyat takımında 27 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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