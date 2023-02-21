Tomas Chancalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Chancalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Chancalay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Chancalay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Chancalay 1 Ocak 1999 tarihinde Viale şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Alejandro Chancalay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Chancalay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Chancalay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Chancalay'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Chancalay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomichancalay/

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Tomas Chancalay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Chancalay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Chancalay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Chancalay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Colón

10 Şubat 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında CA Colón

1 Ocak 2022 yılında Racing Club

7 Eylül 2022 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2023 yılında Racing Club

Tomas Chancalay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Chancalay şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Chancalay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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