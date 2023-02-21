Luizao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luizao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luizao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luizao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luizao 19 Şubat 2003 tarihinde Jaraguá do Sul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Guilherme Vieira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luizao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WELT SPORTS yapmaktadır. Luizao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luizao'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luizao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luizao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luizao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luizao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2022 yılında Tombense

18 Temmuz 2022 yılında Coritiba FC U20

27 Eylül 2022 yılında Al-Wasl

Luizao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luizao şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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