Oussama Amar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Amar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Amar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Amar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Amar 23 Ağustos 2003 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Amar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Amar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Amar'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Amar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Amar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oussama Amar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Amar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Olymp. Lyon U19

23 Ocak 2022 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2022 yılında Al-Wasl

Oussama Amar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Amar şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Montpellier HSC (-2019), Olympique Lyon (2019-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.