Shehab Lashkari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shehab Lashkari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shehab Lashkari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shehab Lashkari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shehab Lashkari 5 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shehab Lashkari Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Shehab Lashkari'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shehab Lashkari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shehab Lashkari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shehab Lashkari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shehab Lashkari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

1 Ocak 2022 yılında Al-Arabi

30 Haziran 2022 yılında Al-Wasl

Shehab Lashkari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shehab Lashkari şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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