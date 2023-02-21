Mohamed Jaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Jaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Jaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Jaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Jaber 28 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Jaber Naser Jaber Al-Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Jaber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Jaber'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Jaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Jaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Jaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Jaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

8 Eylül 2017 yılında Sharjah FC

3 Eylül 2018 yılında Shabab Al-Ahli

10 Eylül 2021 yılında FC Baniyas

2 Şubat 2022 yılında Shabab Al-Ahli

26 Eylül 2022 yılında Al-Wasl

Mohamed Jaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Jaber şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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