Luis Schlishting kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Schlishting Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Schlishting adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Schlishting Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Schlishting 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Schlishting Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Schlishting'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Schlishting Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Schlishting isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Schlishting Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Schlishting futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2023 yılında Al-Wasl

Luis Schlishting Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Schlishting şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.