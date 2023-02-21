Mubarak Tariq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Tariq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Tariq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubarak Tariq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubarak Tariq 17 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mubarak Tariq Matar Mubarak Aldowais şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubarak Tariq Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Mubarak Tariq'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mubarak Tariq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mubarak Tariq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mubarak Tariq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mubarak Tariq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubarak Tariq şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.