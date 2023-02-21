Mohamed Surour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Surour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Surour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Surour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Surour 31 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Surour Masoud Surour Baniyas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Surour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Surour'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Surour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Surour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Surour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Surour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Wasl

Mohamed Surour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Surour şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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