Rabee Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabee Salmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rabee Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rabee Salmin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rabee Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabee Salmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rabee Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabee Salmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabee Salmin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabee Salmin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabee Salmin 25 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rabee Hassan Salmin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabee Salmin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rabee Salmin'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rabee Salmin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rabee Salmin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Rabee Salmin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rabee Salmin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Rabee Salmin kimdir

Rabee Salmin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabee Salmin şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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Rabee Salmin nereli

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