Hassan İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan İbrahim 19 Ekim 1990 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Ibrahim Juma Hassan Safar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan İbrahim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hassan İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Hassan İbrahim'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

12 Ağustos 2020 yılında Al-Wasl

Hassan İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan İbrahim şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Hassan İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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