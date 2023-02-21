Mohamed Sebil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sebil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Sebil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Sebil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Sebil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sebil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Sebil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sebil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sebil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sebil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sebil 13 Nisan 1993 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Sebil Obaid Saeed Ibrahim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sebil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Sebil, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Sebil'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sebil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sebil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Sebil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sebil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wasl

Mohamed Sebil kimdir

Mohamed Sebil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sebil şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Sebil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

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Mohamed Sebil nereli

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