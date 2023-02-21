Amer Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Mohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Mohammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Mohammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Mohammad 9 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Amer Mohammed Ibrahim Al-Bloushi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Mohammad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Amer Mohammad'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amer Mohammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Mohammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Mohammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Mohammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Amer Mohammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Mohammad şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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