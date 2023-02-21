Aleksandar Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vasiljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vasiljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vasiljevic 29 Ağustos 2001 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Васиљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vasiljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Aleksandar Vasiljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vasiljevic'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vasiljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vasiljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Vasiljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vasiljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Zemun

12 Temmuz 2020 yılında Metalac

5 Ocak 2022 yılında Al-Wasl

Aleksandar Vasiljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vasiljevic şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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