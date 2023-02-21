Ghanem Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghanem Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghanem Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghanem Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghanem Ahmed 28 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ghanem Ahmad Ghanem Mohammad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghanem Ahmed Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ghanem Ahmed'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ghanem Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghanem Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ghanem Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghanem Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Ghanem Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghanem Ahmed şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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